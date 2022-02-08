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Общество8 февраля 2022 6:06

В Воронежской области ищут родственников фронтовика Георгия Грядунова 1914 года рождения

Поисковики хотят передать им найденную награду бойца
Ирина КАЗАНИНА
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Страница сообщества "ПАТРИОТ" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "ПАТРИОТ" в соцсети "Вконтакте"

Поисковое объединение «Патриот» ДОСААФ России по Воронежской области просит жителей региона помочь в поисках родственников Грядунова Георгия Кузьмича, 1914 года рождения. Известно, что он родился в селе Рудня Воробьевского района Воронежской области.

- Приказом №026/н от 28 сентября 1944 года по 3-му гвардейскому механизированному корпусу, командир саперного отделения гвардии старший сержант был награжден Орденом Славы III степени №146986, - сообщили поисковики на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

Участники объединения хотят передать родным фронтовика найденный ими орден.