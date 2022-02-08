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Происшествия8 февраля 2022 5:45

В Воронеже от новостройки отвалилась часть облицовки

Конструкция упала на машину
Ирина КАЗАНИНА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

В Воронеже отвалился кусок облицовки недавно построеного многоэтажного дома на Московском проспекте, 130. Об этом в городском сообществе «Мой и твой Воронеж» в соцсети "Вконтакте" сообщили местные жители. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку, сильно повредив ее. Горожане признались, что теперь боятся ходить здесь:

- Новый дом одарил людей страхом быть убитыми. Пока эта машина пострадала от куска дома. Кто следующий?

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