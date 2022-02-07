В воронежском «Водоканале» с 9 февраля не будут принимать клиентов в офисе из-за ковида

В главном офисе "РВК-Воронеж" с 9 февраля не будут принимать клиентов. Фото: ksp36.ru Фото: другой источник.

В «РВК-Воронеж» с 9 февраля приостановят работу клиентского офиса. Сделают это из-за сложной ситуации с ковидом. В «Водоканале» обещают, что все возникающие вопросы о начислениях и возможности перезаключения договоров теперь можно решить дистанционно – по телефонам: 206-77-07, 206-77-06 и +7 (906) 581-95-53.

Копии документов о поверке и опломбировке приборов учета, о смене собственника, заявления и другую документацию можно будет направлять по электронному адресу kd_vrn@rosvodokanal.ru.

Справку об отсутствии задолженности можно будет получить, обратившись в водоканал по почте spravka@rosvodokanal.ru, указав адрес и контактный телефон, а также приложив акт снятия показаний приборов учета управляющей организацией или фото прибора учета.

Кроме того, для оплаты услуг и передачи показаний воронежцы могут воспользоваться дополнительными онлайн-сервисами:

1. личным кабинетом на сайте водоканала;

2. бесплатным приложением «РВК.Услуги» (его можно скачать в Google Play, App Store или на сайте водоканала);

3. сервисами платежных агентов («Сбербанк», «Почта России» и т.д.).

Юрлиц «РВК-Воронеж» просит максимально сократить посещение офиса предприятия и пользоваться личным кабинетом на сайте водоканала, электронной почтой или добавочным номером специалиста, производящего начисления по договору.

- Приостановка работы фронт-офиса — это вынужденная мера, на которую мы идём ради здоровья наших клиентов и персонала. Мы также исключили очные совещания, командировки, перешли на формат онлайн-собеседований и дистанционного обучения персонала. Кроме того, мы используем систему электронного документооборота – чтобы минимизировать контакты сотрудников водоканала друг с другом. При этом на производственной деятельности предприятия такие изменения не отразятся, - считает директор по персоналу «РВК-Воронеж» Елена Сарычева.