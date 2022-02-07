В Воронежской области гуляют на свободе 11 убийц и 8 насильников

В Воронежской области в 2021 году полицейские поймали 338 преступников, но в бегах остаются еще 260. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги надзора за исполнением законов, регулирующих розыск преступников.

В надзорном ведомстве сообщили, что в 2021 году полицейские разыскивали 613 преступников (в 2020 году их было 557). Из них нашли и задержали 338. В 2020 году стражи порядка сработали менее эффективно. Тогда поймали 283 преступника.

До сих пор не разыскали 260 темных личностей, нарушивших закон. Любопытно, что в 2020 году в бегах числилось почти столько же преступников – 261.

Из до сих пор скрывающихся от правосудия 11 убийц, 8 насильников, 27 грабителей и разбойников, 92 вора и мошенника.

В ходе розыска полицейские тоже далеко не всегда соблюдали букву закона. Во время проверок сотрудники прокуратуры обнаружили около 550 нарушений. В надзорном ведомстве сообщили, что по каждому из них провели необходимое разбирательство, и приняли меры.