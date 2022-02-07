В Воронежской области больничный по ковиду сократили до 7 дней

От бумажных больничных пора отвыкать? Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном департаменте здравоохранения разъяснили новые требования по лечению больных ковидом. Согласно приказу Минздрава и постановлению Роспотребнадзора, срок больничного сокращается до 7 дней. Причем до 15 марта листки нетрудоспособности будут открывать, продлевать и закрывать дистанционно.

Однако новые правила действуют только в отношении тех жителей Воронежской области, которым диагностировали ковид не раньше 6 февраля. Им можно закрывать больничный после семи дней со дня его открытия. В течение недели им должен позвонить врач поликлиники. По результатам консультации он дистанционным способом закроет или продлит больничный.

Те люди, которые заболели до 6 февраля, по-прежнему должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня. В этот период с ними также свяжется врач поликлиники и по результатам консультации либо закроет, либо продлит больничный.

В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. В департаменте напомнили, что по федеральному закону с 1 января 2022 года бумажные листки нетрудоспособности не оформляются.

У жителей Воронежской области появилась возможность самостоятельно дистанционно открывать больничные листы. Для этого нужно позвонить в кол-центр поликлиники или обратиться на единую горячую линию 122.

Карантин для контактировавших с больными ковидом отменен.