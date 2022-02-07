Воронежцы жалуются на смешанные очереди в поликлиниках из больных ковидом и здоровых людей

Часть очереди в поликлинике № 5. Фото: кадр с видео

В паблике «Типичный Воронеж» Карина Золотарёва разместила пост, в котором выразила недоумение, почему в поликлинике № 5 стоят в одной очереди люди с подтвержденным ковидом, с обычной простудой и те, кто закрывают больничной. Причем собралась целая толпа людей. Очередь начинается еще с улицы.

В многочисленных комментариях воронежцы рассказали, что аналогичная проблема есть в детской поликлинике № 1, во взрослых №№ 3, 4, 11, 16 и 19. А Анна Трубачинова сообщила о ситуации в новоусманской поликлинике следующее: люди сидят часами в очереди с температурой 40, врач может закрыться в кабинете и час никого не принимать, или за час принять двоих.

Напомним, ранее в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что на фоне резкой вспышки ковида наблюдается нехватка врачей. Связано это, в частности, с тем, что 20 процентов медиков заразились COVID-19.