20 процентов врачей Воронежской области находятся на ковидном больничном

Пятая часть медиков Воронежской области сами были вынуждены взять больничный. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медицинские чиновники объяснили причину огромных очередей в поликлиники. По сведениям регионального департамента здравоохранения, число обращений к врачу во время вспышки пандемии увеличились в два-три раза. А самих специалистов все меньше. Дело в том, что медицинские работники сами заражаются ковидом. На больничном после заболевания этой опасной болезнью находится 20 процентов сотрудников больниц и поликлиник Воронежской области.

В департаменте здравоохранения отмечают, что для оказания медпомощи сейчас дополнительно привлекают специалистов стоматологических поликлиник, из центров охраны здоровья семьи и репродукции, лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация», специализированных видов медицинской помощи. Более 140 врачей и 160 средних медработников сейчас заканчивают специальное обучение и в ближайшее время начнут оказывать первичную помощь пациентам с COVID-19. Также активно помогают волонтеры и студенты. Они работают в колл-центрах, занимаются обзвоном пациентов, развозят лекарства на дом.

В поликлиниках специалисты консультируют пациентов по аудио и видеосвязи: уточняют состояние пациента, определяют, необходим ли врачебный осмотр, лекарства. При выздоровлении больничный лист можно также закрыть дистанционно.

Сейчас активно начали работать центры первичного осмотра при подозрении на COVID-19 (для взрослых: на базе СК «Юбилейный», клуба «Боровое», Городского Дворца Культуры, ДШИ №5 им. Б.Ю. Романова, для ребятишек во Дворце творчества детей и молодежи). На данный момент в Воронеже открыты пять таких центров, на этой неделе будут открыты еще шесть. Сюда могут прийти все граждане, имеющие симптомы ОРВИ, не исключающие COVID-19. В центрах специалисты проводят осмотр, экспресс-тесты, при необходимости делают забор мазков на ПЦР-исследование, выдают лекарства и оформляют больничные листы. Информацию обо всех принятых пациентах передают в поликлиники по месту жительства для дальнейшего наблюдения и лечения.