У воронежской школьницы на катке украли телефон

В отдел полиции обратилась 14-летняя жительница Воронежа. Девушка рассказала, что кто-то украл у нее из пакета мобильный телефон. Это произошло на открытом катке на проспекте Труда.

- Девушка оставила пакет на улице около открытого катка и на некоторое время отвлеклась на общение со сверстниками. Вернувшись, обнаружила, что телефон похищен. Причиненный ущерб составил около 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Оперативники провели расследование и выяснили, что к краже причастен 22-летний воронежец, ранее судимый за аналогичные преступления. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел. Злоумышленник во всем признался и сообщил, что уже сдал украденный аппарат в ломбард, а вырученные деньги – потратил.

Полицейские изъяли мобильник из залога и вскоре вернут владелице. А похитителю грозит уголовное наказание по статье «кража», предусматривающей до пяти лет лишения свободы.