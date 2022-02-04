Пятеро воронежцев организовали подпольный игорный клуб в Лисках

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

На скамье подсудимых окажутся пятеро воронежцев – трое мужчин и двое женщин – за организацию подпольного игровых автоматов в Лисках. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Накрыть их удалось благодаря четкой работе сотрудников УФСБ и МВД. В ходе обысков у злоумышленников изъяли 11 компьютеров и средства связи. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

По версии следствия, в августе 2020 года организатор – 42-летний воронежец, он снял помещение на Коммунистической улице в центре Лесок и стал проводить там азартные игры в интернете. Администратором клуба стала его 39-летнюю подруга. А она «подтянула» в бизнес еще троих человек – двух мужчин и женщину. Они работали операторами заведения.

Подпольный игорный клуб работал три месяца. За это время банда успела наварить 350 тысяч рублей.