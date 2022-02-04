В Воронежской области минимальный размер взноса на капремонт вырос до 9,82 рубля

Рост цен на рынке строительных материалов был рекордным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2022 году составит 9,82 рубля в месяц на 1 кв. м. Соответствующий приказ подписал департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта в пятницу, 4 февраля.

В 2021 году взнос был 9,44 рубля. Минимальный размер по приказу Минстроя РФ корректируется ежегодно. При расчете учитывают оценочную стоимость капремонта типовых многоквартирных домов. На нее в свою очередь влияет рост цен на стройматериалы, работы и услуги.

В 2021 году на рынке стройматериалов был рекордный рост цен. Так, трубы выросли в среднем на 130-140%, кирпич – на 85-90%, гидроизоляционные материалы – на 70%. Больше всего подорожали металлические изделия и пиломатериалы. Если раньше лист ОСП толщиной 9 мм стоил 700 рублей, то в пик роста – 3 тыс. рублей. Тонна арматуры сечением 10 мм 42 тыс. рублей и 80 тыс. соответственно.

- Воронежская область является одним из немногих российских регионов, где капитальный ремонт ежегодно софинансируется областным правительством на сумму 450 млн руб., - рассказали в пресс-службе ФКР. - Поддержка за счет средств регионального бюджета позволяет сохранить темпы модернизации многоквартирного жилого фонда и смягчить неизбежное повышение минимального размера взноса на капремонт из-за резкого роста цен на строительные материалы, который произошел в прошлом году.