Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 9:07

В Воронеже неудачливый вор сломал нос администратору сетевого магазина

Мужчина пытался не дать преступнику украсть товар
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Удар в лицо обернулся для администратора сетевого магазина серьезной травмой.

Удар в лицо обернулся для администратора сетевого магазина серьезной травмой.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники государственной трудовой инспекции разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося в одном из сетевых магазинов.

20 января в 21.13 администратор «Пятерочки», расположенной на улице Владимира Невского Коминтерновского района, увидел, как посетитель пытается похитить товар. Он попытался его остановить и получил удар в лицо. Причем очень сильный. Врачи определили, что у мужчины сломан нос и повреждено веко.

Главный государственный инспектор труда проводит расследование этого несчастного случая.

0