В Воронеже неудачливый вор сломал нос администратору сетевого магазина

Удар в лицо обернулся для администратора сетевого магазина серьезной травмой. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Сотрудники государственной трудовой инспекции разбираются в обстоятельствах ЧП, случившегося в одном из сетевых магазинов.

20 января в 21.13 администратор «Пятерочки», расположенной на улице Владимира Невского Коминтерновского района, увидел, как посетитель пытается похитить товар. Он попытался его остановить и получил удар в лицо. Причем очень сильный. Врачи определили, что у мужчины сломан нос и повреждено веко.

Главный государственный инспектор труда проводит расследование этого несчастного случая.