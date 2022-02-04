В Воронежской области «Лада» столкнулась с «Богданом»: ранена женщина

Машины после столкновения раскидало в разные стороны. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 3 февраля, в 8.25 в селе Клеповка Бутурлиновского района у дома № 162 по улице Советской случилось ДТП. Водитель «Лады-Калины», 70-летний местный житель, выезжал со двора и не уступил двигавшемуся по главной дороге «Богдану-2111». Машины столкнулись.

В ДТП 57-летний житель Бутурлиновского района серьезно не пострадал. А вот 79-летняя пассажирка «Лады-Калины» попала в больницу. Водитель «Лады» сам обратился за помощью в медучреждение.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии, в частности, почему мужчина, руливший «Ладой», не уступил дорогу.