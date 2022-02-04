В Воронеж вернутся сильные ночные морозы

В субботу будет морозно и выглянет солнце, а потом опять начнет теплеть. Фото: Мария АНАНОВА

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящие выходные и на начало следующей недели. Погода будет контрастной.

- В выходные ожидаем достаточно сильные морозы ночью и умеренные днем. Связано это с кратковременным приходом антициклона, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Но уже днем 6 февраля погода начнет меняться. Придет циклон, и вновь начнется потепление. Уже с начала следующей недели пойдет снег, переходящий в дождь, а температура будет около нуля и выше. Предположительно, такая погода продлится, как минимум, до 10 февраля. Дело в том, что в азиатской части России формируется блокирующий антициклон, не позволяющий циклону никуда уйти из нашей области. А значит, будет снежно и достаточно тепло.

В ночь на субботу. 5 февраля, вместо северного подует северо-западный ветер. Он принесет с собой пасмурную погоду при -10 градусах. Днем солнце будет выглядывать из-за туч. Температура поднимется до -7.

В воскресенье, 6 февраля, ночью снова облачно уже при -14 градусах. Днем подует южный ветер. Пойдет небольшой снег, и резко потеплеет – до -3 градусов.

В ночь на понедельник, 7 февраля, снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. Снова слабый снег на этот раз при -5 градусах. Днем вернется южный ветер. Снег прекратится, но будет пасмурно. Столбик термометра поднимется до нуля.

Во вторник, 8 февраля, ночью подует уже юго-восточный ветер. Снова пойдет небольшой снег при -1 градусе. Днем потеплеет до +2. Усилится снег, который при такой температуре на подлете к земле будет превращаться в дождь.