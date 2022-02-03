В Воронеже женщина пожаловалась на то, что в областной больнице № 2 дети лежат в коридорах

Здание областной детской больницы № 2. Фото: vodkb2.zdrav36.ru Фото: другой источник.

В паблике «Мой и твой Воронеж» утром в четверг, 3 февраля появился пост, администратор указал, что информация предоставлена Верой Апаркиной. Автор сообщения жалуется на ситуацию в областной детской больнице № 2 (улица 45 Стрелковой Дивизии, 64):

- Друзья, особенно, у кого маленькие детки, сидите на самоизоляции! Я сейчас с шестимесячной малышкой в детской областной клинической больнице № 2 в ковидном отделении. Мест здесь уже нет, кладут деток в коридоре, колят взрослые антибиотики, подростков на каталках в реанимацию привозят, мамочек заболевших не лечат и даже тест не берут, если температуры под 39 нет. Скорые толпятся в очередях, чтоб попасть в приемное отделение, скоро мест и в коридорах не будет! Детки очень тяжело болеют и какими последствиями все это аукнется, даже врачи не знают!

В то же время в региональном департаменте здравоохранения кардинально противоположные сведения о ситуации в больнице:

- В ОДКБ №2 достаточно мест для госпитализации детей с ОРВИ и COVID-19. По мере роста заболеваемости разворачивают дополнительные койки. 4 февраля их количество увеличат до 240. Также детей госпитализируют в ВОДКБ № 1, где на данный момент развернуто 180 коек. Родители при возникновении симптомов ОРВИ и COVID-19 также получают необходимое лечение. В период подъема заболеваемости приемное отделение усилено медицинскими работниками для увеличения пропускной способности пациентов и недопущения очередей из машин скорой помощи.