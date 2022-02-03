Воронежский драмтеатр сообщил даты перенесенных из-за ковида спектаклей

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Кольцовский театр опубликовал даты переносов спектаклей, отмененных из-за приостановления деятельности культурных учреждений в связи с ростом коронавируса. Напомним, воронежские концертные залы, театры, цирк не работают с 3 по 9 февраля, указ губернатора об этом вышел 2 числа.
Итак, заявленные на эти даты спектакли драмтеатра переносятся на апрель.
«Ночь перед Рождеством» с 3 февраля - на 1 апреля
«Чук и Гек» с 5 февраля - на 3 апреля.
«Маскарад» с 5 февраля - на 3 апреля.
«Женитьба» с 6 февраля - на 2 апреля.
«Тот самый день» с 7 февраля - на 4 апреля.
«Американские горки» переносится с 9 февраля на 13 апреля.
Все купленные билеты действительны с сохранением мест, сообщили в драме.
Напомним, ранее новые даты спектаклей озвучил и театр оперы и балета.