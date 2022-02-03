Воронежский драмтеатр сообщил даты перенесенных из-за ковида спектаклей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кольцовский театр опубликовал даты переносов спектаклей, отмененных из-за приостановления деятельности культурных учреждений в связи с ростом коронавируса. Напомним, воронежские концертные залы, театры, цирк не работают с 3 по 9 февраля, указ губернатора об этом вышел 2 числа.

Итак, заявленные на эти даты спектакли драмтеатра переносятся на апрель.

«Ночь перед Рождеством» с 3 февраля - на 1 апреля

«Чук и Гек» с 5 февраля - на 3 апреля.

«Маскарад» с 5 февраля - на 3 апреля.

«Женитьба» с 6 февраля - на 2 апреля.

«Тот самый день» с 7 февраля - на 4 апреля.

«Американские горки» переносится с 9 февраля на 13 апреля.

Все купленные билеты действительны с сохранением мест, сообщили в драме.

Напомним, ранее новые даты спектаклей озвучил и театр оперы и балета.