Мошенник по телефону уговорил воронежца взять кредит в 2 млн рублей

За 2 февраля в полицию обратились 13 жителей Воронежской области, ставших жертвами мошенников. В общей сложности они потеряли более 3,5 млн рублей. Как отмечают в правоохранительных органах, большинство случаев связано с «выгодными» предложениями с кредитными схемами от имени банка.

31-летнему жителю Северного района позвонил неизвестный, представившийся работником банка, и сообщил, что воронежцу одобрен кредит, деньги можно получить в любом отделении. Сотрудник уговорил потерпевшего взять средства, сообщив, что есть возможность досрочно прекратить кредитные обязательства перед банком.

После того, как воронежец обналичил деньги, лже-менеджер снова позвонил и пояснил, что кредит будет погашен, когда мужчина переведет их на счет другого финансового учреждения. Воронежец так и сделал, после чего «банкир» перестал звонить, а его телефон оказался недоступен. Ущерб составил почти 2 млн рублей.