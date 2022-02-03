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Общество3 февраля 2022 11:31

За неделю из-за гололеда медпомощь потребовалась 1,1 тыс. жителям Воронежской области

106 человек оказались на больничных койках
Мария Щербакова
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Большинство пациентов получили помощь амбулаторно

Большинство пациентов получили помощь амбулаторно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю с 27 января по 2 февраля из-за гололеда пострадали 1 116 жителей региона. Большинство пациентов получили помощь амбулаторно, госпитализировали только 106 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области в четверг, 3 февраля.

В общей сложности с различными травмами за неделю в медучреждения обратились 2 944 жителя области, из них больше половины – 1 901 – в Воронеже.

В облздраве добавили, что было 11 случая обморожения, а также три переохлаждения.

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