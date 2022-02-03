В Воронежской области субподрядчик обманул сельскую администрацию на 280 тыс. рублей

Оборудование уступало по характеристиками и цене Фото: pixabay.com

В Воронежской области 44-летнего предпринимателя подозревают в мошенничестве при благоустройстве парка в Каширском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в четверг, 3 февраля.

В апреле 2018 года администрация Кондрашкинского сельского поселения заключила контракт с одной из коммерческих фирм на благоустройство сквера на 3 млн 711 тыс. рублей. Компания передала работы субподрядчику.

Субподрядчик указала в проектно-сметной документации и акте выполненных работ информацию об установке детского игрового комплекса определенной модели от известного производителя. По факту же площадка не соответствовала заявленной – уступала по характеристикам и цене. Таким образом, бюджету региона причинен ущерб на 280 тыс. рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

- Оперативниками проведены обыски и выемки документов, имеющих значение для уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.