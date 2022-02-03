В Воронежской области сотрудница банка присвоила 55 тысяч пенсионера, которые он решил положить на вклад

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Устойчивое выражение «Деньги будут целее в банке» больше не работает. В Аннинском районе произошел шокирующий случай, доказывающий обратное.

80-летний житель одного из сел Аннинского района решил положить в банк деньги, чтобы сохранить и приумножить накопления. Дедушка еще в сентябре 2019 года принес в отделение кредитной организации 55 тысяч рублей и положил их на вклад. Точнее он так думал, что положил. Только менеджер, принимавшая сумму, подумала иначе. И вместо того, чтобы внести в кассу, присвоила деньги старика. Хотя на руки ему выдала все положенные документы.

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