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Происшествия3 февраля 2022 9:22

В Воронежской области сотрудница банка присвоила 55 тысяч пенсионера, которые он решил положить на вклад

61-летней женщине грозит срок за мошенничество
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Устойчивое выражение «Деньги будут целее в банке» больше не работает. В Аннинском районе произошел шокирующий случай, доказывающий обратное.

80-летний житель одного из сел Аннинского района решил положить в банк деньги, чтобы сохранить и приумножить накопления. Дедушка еще в сентябре 2019 года принес в отделение кредитной организации 55 тысяч рублей и положил их на вклад. Точнее он так думал, что положил. Только менеджер, принимавшая сумму, подумала иначе. И вместо того, чтобы внести в кассу, присвоила деньги старика. Хотя на руки ему выдала все положенные документы.

На 61-летнюю даму завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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