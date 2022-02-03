В Воронежской области за 2021 год по уголовным делам о неуплате налогов вернули в бюджет более 700 млн рублей

В 2021 году воронежские следователи рассмотрели 48 сообщений о совершении налоговых преступлений, возбудили по ним 38 уголовных дел. Размер причиненного бюджету ущерба составил около 1,115 млрд рублей. Пять дел направили в суд, 23 прекратили, в том числе из-за того, что фигуранты добровольно выплатили долги по налогам. В итоге бюджетам всех уровней возмещен ущерб в размере 778 млн рублей.

- В ходе расследования уголовных дел данной категории с фигурантами проводится разъяснительная работа о возможности прекращения уголовного преследования в связи с полным погашением налоговой задолженности, - отметили в региональном следственном управлении СК России. - В случаях, когда отказываются в добровольном порядке возмещать причиненный бюджетной системе ущерб, накладывается арест на имущество.