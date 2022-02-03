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Общество3 февраля 2022 5:27

Воронежские спасатели составили карту опасных мест на льду водохранилища

Толщина льда сейчас составляет в среднем 30-40 см
Ярослав ИВАНОВ
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схема городской службы спасения

схема городской службы спасения

Воронежцев предупредили об опасности провалиться под лед. Спасатели опубликовали карту опасных мест на водохранилище. Толщина льда там на сегодняшний день составляет в среднем 30-40 см.

- Убедительная просьба ко всем взрослым: не оставлять без присмотра детей и вообще не отпускать их гулять по льду, учитывая, что риск провалиться есть даже в крепкие морозы, - отметили городской службе спасения. - Горожанам, которые планируют выйти на замерзший водоем, необходимо обращать внимание на температуру воздуха - при оттепелях на поверхности льда могут образовываться промоины, а также на опасные места на водохранилище. Это русло реки вдоль правого берега, опоры мостов, район ТЭЦ, а также места, где из-подо льда видна растительность. Там лед будет более хрупким.

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