Воронежские спасатели составили карту опасных мест на льду водохранилища

схема городской службы спасения

Воронежцев предупредили об опасности провалиться под лед. Спасатели опубликовали карту опасных мест на водохранилище. Толщина льда там на сегодняшний день составляет в среднем 30-40 см.

- Убедительная просьба ко всем взрослым: не оставлять без присмотра детей и вообще не отпускать их гулять по льду, учитывая, что риск провалиться есть даже в крепкие морозы, - отметили городской службе спасения. - Горожанам, которые планируют выйти на замерзший водоем, необходимо обращать внимание на температуру воздуха - при оттепелях на поверхности льда могут образовываться промоины, а также на опасные места на водохранилище. Это русло реки вдоль правого берега, опоры мостов, район ТЭЦ, а также места, где из-подо льда видна растительность. Там лед будет более хрупким.