В Воронеже в аварии с маршруткой и двумя иномарками ранена женщина

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 2 февраля, в 10.30 часов у дома № 151 на Московском проспекте случилась авария. На автобусной остановке стояла маршрутка №75, в салоне которого находились шесть пассажиров. За автобусом «Киа Рио», за рулем которого сидел 51-летний воронежец, ожидала начала движения маршрутки. В этом время сзади подлетел автомобиль «Хавал», которым управлял 21-летний воронежец, Он врезался в «Киа», которую по инерции отбросило в автобус.

29-летний воронежец, управлявший маршруткой, как и водители «Хавала» и «Киа», серьезных травм не получила. А вот 48-летняя пассажирка «Киа» попала в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП продолжают выяснять в ходе полицейской проверки.