Ректор воронежской академии спорта предложил создать в центре Воронежа Аллею олимпийских чемпионов

Новый объект, если он появится, точно не обойдется без информации об олимпийской чемпионки Игр в Токио Ангелины Мельниковой. Фото: из архива «КП»

Ректор воронежской академии спорта Александр Сысоев выступил с инициативой создать на улице Карла Маркса Аллею олимпийских чемпионов. Либо памятник или другое сооружение в честь этих знаменитых людей. Выбор Сысоева попал именно на эту улицу, потому что именно на ней расположена Воронежская академия спорта, воспитавшая 11 местных олимпийских чемпионов из 20. Кроме того, идти работа над концепцией преобразования ул. Карла Маркса в бульвар, и этот объект мог бы удачно в нее вписаться.

Мэр Воронежа не замедлил с комментарием. По поводу этой идеи Вадим Кстенин высказался так:

- Улица Карла Маркса – одна из интереснейших в Воронеже, она наполнена памятниками, на ней множество зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность, а также она отчасти пешеходная. Потому ее можно назвать уникальной. Безусловно, в перспективе она потребует комплексного развития, так как с одной стороны к ней подойдет обновленный проспект Революции, рядом мы уже сделали чудесный Никитинский сквер, в планах – привести в порядок спорткомплекс «Юбилейный». Логично со временем разработать комплексное решение, которое все эти начинания объединит. Но пока концепция не прорабатывалась по одной простой причине – все сразу делать невозможно, а мы уже ведем или готовимся к обновлению многих других территорий. Тех же проспекта Революции, Петровской набережной, парка Танаис. При дальнейшем планировании мы, безусловно, будем учитывать и эту, на мой взгляд, хорошую инициативу Воронежской государственной академии спорта. При этом нужно помнить, что размещение таких объектов на исторической улице должно получить одобрение комиссии по культурному наследию – за ее членами последнее слово.