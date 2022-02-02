Под Воронежем сын зарезал отца

Дом, где сын убил отца. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

28 января в приемное отделение одной из воронежских больниц привезли раненного в шею 55-летнего жителя села Красный Лог Каширского района. Врачи пытались его спасти, около трое суток боролись за его жизнь. Но 31 января мужчина умер.

Сотрудники Следственного комитета, занявшиеся выяснением причины гибели этого человека, выяснили, что 28 января в доме на улице Советской села Красный Лог 55-летний мужчина в очередной раз поссорился с пришедшим пьяным 30-летним сыном. Выяснение отношений словами не закончилось. Сын бросился на отца с ножом и ударил его в шею. Ставший свидетелем ссоры родственник семьи вызвал скорую.

Следователи СК и полицейские задержали 30-летнего сына погибшего мужчины, который на допросе частично сознался в преступлении, заявив, что не хотел, чтобы отец умер. Сотрудники следственных органов направили в суд ходатайство об его аресте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 30-летнему жителю Каширского района грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

- Следователь СК провел осмотр места преступления. По изъятым объектам и предметам, в том числе ножу, которым сын ударил отца, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, – рассказал и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.