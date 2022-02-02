Воронежец отдал мошенникам 100 тысяч рублей, спасая попавшую в ДТП жену

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

68-летний житель Советского района сообщил полицейским, как стал жертвой мошенничества. Днем ему позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рассказал, что его жена попала в ДТП с пострадавшим. Предложил уладить вопрос за 100 тысяч рублей. Потом в трубке заговорила женщина, притворившаяся его женой. Потерпевший не поверил: голос не похож. Но дама убедила его, что ударилась в результате аварии и очень волнуется. Тогда мужчина согласился передать деньги. Их забрал курьер. И только после этого пенсионер решил набрать жене. Так он и понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о бдительности. Помните, что звонки от родственников или сотрудников правоохранительных структур с требованием денег за урегулирование вопросов после ДТП – распространенная преступная схема.

– Не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких. Если вам позвонили и завели речь о проблемах ваших близких, не называйте в разговоре своих близких по именам. Если речь об освобождении от ответственности, попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного. Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш сын или родственник. Попытайтесь как можно скорее связаться с близкими. Но если даже этого сделать не удастся – не спешите нести деньги мошенникам. Выждите время, и снова попытайтесь дозвониться. Позвоните в свой отдел полиции и проверьте имеющуюся у вас информацию. Не забывайте и о том, что, если вы пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки – то сами становитесь виновным в преступлении, за которое предусмотрена уголовная ответственность, – просят правоохранители.