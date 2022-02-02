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Общество2 февраля 2022 11:38

Ежик из Воронежского зоопарка в День сурка предсказал затяжную зиму

Ирина КАЗАНИНА
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Зима еще погостит в Воронеже

Зима еще погостит в Воронеже

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка, когда местные жители наблюдают за поведением этого зверя. Считается, что оно предсказывает погоду – скоро ли придет весна. Постепенно раздник стал очень популярным не только в Америке, но и по всему миру.

В Воронеже сурка нет, но его роль прекрасно может исполнить местный зверек – ежик. Такой как раз живет в Воронежском зоопарке. И в этот день, 2 февраля, ежик еще спит, сообщили сотрудники зоопарка. А, значит, и весна придет еще не скоро, сделали вывод зоологи.

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