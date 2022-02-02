Дополнительных врачей направят в поликлинику воронежского микрорайона Шилово

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В облздраве прокомментировали ситуацию с угрозой массового увольнения медиков в шестом корпусе 7-й городской поликлиники в микрорайоне Шилово. Там уточнили, что в медучреждение дополнительно направят врачей.

В департаменте здравоохранения региона также пояснили, что ситуацию усугубило ухудшение эпидемиологической обстановки. Из-за вспышки ковида и ОРВИ среди детей значительно возросла нагрузка на медицинский персонал.

Сейчас прием ведут на 6 педиатрических участках. Там принимают детей 4 участковых педиатра.

– С учетом временной приостановки планового приема, узкие специалисты переводятся для усиления работы в педиатрическую службу. Дополнительно планируется привлечь врачей и медицинских сестер из профилактических отделений (врачей и медсестер школ и детских садов), – пояснили в департаменте.

Также с медицинскими работниками корпуса была проведена встреча, обсуждена сложившаяся ситуация. Им рассказали о привлечении дополнительных специалистов для оказания амбулаторной помощи детскому населению.

Также в облздраве напомнили, что пациенты микрорайона Шилово могут обращаться в «красную зону» не только корпуса №6, но и в детские поликлиники №4 (ул. Южно-Моравская, д. 38) и №10 (ул. Писателя Маршака, д. 1).