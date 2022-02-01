В Воронежской области из-за ковида на неделю закрывают театры, кинотеатры, концертные залы и цирки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области приостановили работу цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций, сообщил 1 февраля региональный оперштаб. Ограничения ввели из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу (в течение нескольких дней ежедневный прирост заболевших составляет более 2000 человек).

Ограничение продлится неделю после выпуска соответствующего нормативно-правового документа. Напомним, с 1 февраля приостановил работу до 7 февраля театр оперы и балета. Объявленные в эти сроки спектакли перенесли преимущественно на апрель.

Среди дополнительных мер по защите населения губернатор Александр Гусев ввел дистант для учеников 5-11 классов Воронежа, учреждений дополнительного образования, а также для работающих беременных женщин.

Кроме того, до конца недели в Воронеже откроют 10 ковидных центров в зданиях непрофильных учреждений.