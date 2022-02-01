У 47-летнего жителя Воронежской области нашли почти полкилограмма марихуаны

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Петропавловскому району получили оперативную информацию о том, что 47-летний местный житель подозревается в незаконном хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В селе Красноселовка на улице Пионерской в ходе обыска в дворовых постройках нашли марихуану массой 422,37 граммов. В отделе полиции подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что вырастил и хранил наркотическое вещество для личного употребления.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.