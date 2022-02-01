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Здоровье1 февраля 2022 12:15

В Воронежской области из-за ковида работающих беременных женщин переводят на удаленку

Руководству частных предприятий тоже рекомендуют это сделать
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области всех беременных женщин, работающих в органах власти и подведомственных учреждениях, переводят на удаленный режим работы, сообщил 1 февраля региональный оперштаб. Меры по защите населения ввел губернатор из-за роста заболевших коронавирусом.

Руководству частных предприятий также рекомендуют перевести таких сотрудниц на дистант.

В течение нескольких дней в Воронежской области фиксируют более 2000 заболевших ковидом ежедневно.

На дистант также перевели учеников 5-11 классов Воронежа. До конца недели в городе откроют 10 центров первичного осмотра на ковид

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