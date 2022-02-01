Из-за взрывного роста коронавируса учеников 5-11 классов Воронежа переводят на дистант

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев из-за взрывного роста заболеваемости ковидом в регионе (ежедневный прирост зараженных уже несколько дней более 2000 человек) ввел дополнительные ограничения и меры защиты населения от коронавируса.

С четверга, 3 февраля, школьников 5-11 классов Воронежа переводят на дистанционное обучение. Губернатор поручил департаменту образования обратить особое внимание на образовательные методики учеников выпускных классов, чтобы они могли качественно подготовиться к экзаменам.

Учреждения дополнительного образования в столице Черноземья также будут работать в дистанционном режиме.

В муниципалитетах решение о дистанционной форме обучения принимают главы районов лично, исходя из эпидобстановки.

Напомним, в Воронеже на карантин по ОРВИ и ковиду закрыты 586 классов в 93 школах