Воронежский театр оперы и балета сообщил даты переноса спектаклей

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Театр оперы и балета, с 1 по 6 февраля приостановивший работу из-за ухудшения в городе эпидобстановки по ковиду, опубликовал список новых дат перенесенных спектаклей.
Опера «Трубадур» переносится со 2 февраля на 20 апреля.
Рок-балет «Юнона и Авось» с 3 февраля на 21 апреля.
Оперетта «Сильва» переносится с 4 февраля на 22 апреля.
Мюзикл «Мужчина моей мечты» с 5 февраля на 23 апреля.
Сказку «Аленький цветочек» покажут вместо 6 февраля - 23 апреля.
Балет «Золушка» переносится с 6 февраля на 27 марта.
- Купленные билеты действительны. Вернуть их можно по месту их приобретения, - отметили в театре.