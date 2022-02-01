Воронежский театр оперы и балета сообщил даты переноса спектаклей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр оперы и балета, с 1 по 6 февраля приостановивший работу из-за ухудшения в городе эпидобстановки по ковиду, опубликовал список новых дат перенесенных спектаклей.

Опера «Трубадур» переносится со 2 февраля на 20 апреля.

Рок-балет «Юнона и Авось» с 3 февраля на 21 апреля.

Оперетта «Сильва» переносится с 4 февраля на 22 апреля.

Мюзикл «Мужчина моей мечты» с 5 февраля на 23 апреля.

Сказку «Аленький цветочек» покажут вместо 6 февраля - 23 апреля.

Балет «Золушка» переносится с 6 февраля на 27 марта.

- Купленные билеты действительны. Вернуть их можно по месту их приобретения, - отметили в театре.