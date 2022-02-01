В Воронежской области фермер получил 430 тысяч гранта на фиктивных гусей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Острогожском районе фермер обманул государство на 430 тысяч рублей.

49-летний индивидуальный предприниматель в 2016 году подал заявку на получение гранта на развитие бизнеса, представив фиктивные документы. Фермер в личном подсобном хозяйстве по разведению сельскохозяйственной птицы якобы собирался завести гусей, чтобы продавать их на мясо. Представил целый бизнес-план на 2016-2020 годы, фальшивые договоры на реализацию продукции. Бизнесмен получил 430 тысяч рублей на развитие бизнеса.

- В 2018 году мужчина в отчете о целевом использовании гранта указал, что приобрел 1000 гусей и строительные материалы, что тоже не соответствовало действительности. Выделенные средства он потратил на собственные нужды, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На мужчину завели уголовное дело за мошенничество при получении субсидии в виде гранта в крупном размере.