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Происшествия1 февраля 2022 7:41

В центре Воронежа «Лада» врезалась в «Рено»: один водитель погиб, другой ранен

В больницу попала и пассажирка иномарки
Юрий КОЗЛОВ
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Машины столкнулись лоб в лоб.

Машины столкнулись лоб в лоб.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 31 января, в 18.55 смертельное ДТП случилось в тихом центре Воронежа. Водитель «Лады», 38-летний воронежец, ехавший со стороны набережной Массалитинова в направлении Петровской набережной, у дома № 1 по улице Софьи Перовской выехал на встречную полосу. Там он врезался лоб в лоб в «Рено Дастер», которым управлял 48-летний воронежец.

Предполагаемый виновник ДТП умер на месте. Водитель «Рено» и его пассажирка, 22-летняя жительница Воронежа, получили травмы разной степени тяжести и попали в больницу.

Капот "Лады" жутко покорежен.

Капот "Лады" жутко покорежен.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой жуткой аварии.

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