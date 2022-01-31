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Общество31 января 2022 13:13

На окраине Воронежа дети вынуждены добираться в школу через лес, узкий мост через реку и дорогу без тротуара

Общественники просят вновь пустить для них автобус
Юрий КОЗЛОВ
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Дети сначала вынуждены идти в школу по лесным тропам.

Дети сначала вынуждены идти в школу по лесным тропам.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональное отделение Народного фронта обратились жители совхоза «Зареченский», входящего в черту Воронежа. Они рассказали о большой проблеме, с которой столкнулись их дети. Раньше к ним заезжал школьный автобус, который подвозил детей на занятия в школу № 77. Образовательное учреждение расположено в соседнем микрорайоне «Масловка» в двух километрах от совхоза. Добираться до него пешком не только тяжело, но и опасно. Сначала нужно идти через лес, потом – переходить мост через реку Тавровка и дальше двигаться по обочине оживленной дороги.

- Примерно три года назад комиссия, которая обследовала маршрут школьного автобуса, решила, что поход через лес - это мелочи. Куда важнее для нее оказалось отсутствие пешеходного перехода и павильона на остановке «Совхоз Зареченский». Вместо того, чтобы оперативно их оборудовать, власти просто отменили автобус, - возмущается жительница микрорайона Ольга Лавлинская.

Надеяться на общественный транспорт не приходится. До поворота на «Совхоз Зареченский» можно доехать на автобусах № 59АС и № 48. Первый ходит с интервалом движения в один час, второй должен забирать пассажиров каждые 25-30 минут. Но местные жители уверяют, что маршрутки иногда не приходят в положенное время, а часть рейсов и вовсе отменяют. Если личного транспорта нет, остается только идти пешком.

- В микрорайоне двенадцать детей школьного возраста. В основном это ученики младших классов. Они проявляют настоящие чудеса храбрости и выносливости. Не каждый взрослый решится пройти через густой сосновый лес даже при свете дня. А мальчишкам и девчонками, чтобы успеть к первому уроку, приходится двигаться по народным тропам в темноте и по колено в снегу, отбиваясь от диких лис и бродячих собак, - передает жалобы жителей совхоза член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Дальше нужно проходить мост через реку Тавровку. На нем пешеходам отведена узкая полоска между отбойником и ограждением. Почти сразу после моста начинается 500-метровый участок улицы Лызлова, где до перекрестка с улицей 206 Стрелковой дивизии вообще нет тротуаров. Дети вынуждены идти по грязной обочине дороги.

Потом нужно преодолеть узкий проход по мосту через реку Тавровка.

Потом нужно преодолеть узкий проход по мосту через реку Тавровка.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Финальная часть похода в шкодлу - дорога без тротуара.

Финальная часть похода в шкодлу - дорога без тротуара.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Что касается проблем, зафиксированных три года назад в ходе обследования маршрута школьного автобуса, мы убедились, что они решены, добавил Александр Гончаров. - Остановочный пункт на повороте в микрорайон «Совхоз Зареченский» оборудовали крытым павильоном. Рядом с ним появился пешеходный переход с «зеброй» и знаками. На дороге от «Масловки» до «Совхоза Зареченского» теперь работает освещение. Кроме того, на въезде в микрорайон есть место, где можно оборудовать разворотную площадку и дополнительную остановку для школьного автобуса. Почему его движение до сих пор не возобновили непонятно.

Остановку уже оборудовали, непонятно, почему до сих пор не вернули школьный автобус.

Остановку уже оборудовали, непонятно, почему до сих пор не вернули школьный автобус.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Общественники направили обращение в региональный департамент образования, науки и молодежной политики с просьбой вернуть школьный автобус в совхоз «Зареченский». Правда, адресат вызывает вопросы. По идее, этим заниматься должны в городском управлении транспорта. Мы запросили комментарий в мэрии. Вот что нам сообщили по поводу этой ситуации:

- В настоящее время часть маршрута, предложенного для запуска школьного автобуса в микрорайон Масловка, в том числе и из микрорайона Зареченский, не соответствует требованиям действующих стандартов. Однако профильными подразделениями администрации совместно с родителями учеников рассматриваются альтернативные варианты организации подвоза школьников к месту учебы. Сегодня этот вопрос находится на стадии проработки и остается на особом контроле.

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