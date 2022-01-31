На окраине Воронежа дети вынуждены добираться в школу через лес, узкий мост через реку и дорогу без тротуара

Дети сначала вынуждены идти в школу по лесным тропам. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональное отделение Народного фронта обратились жители совхоза «Зареченский», входящего в черту Воронежа. Они рассказали о большой проблеме, с которой столкнулись их дети. Раньше к ним заезжал школьный автобус, который подвозил детей на занятия в школу № 77. Образовательное учреждение расположено в соседнем микрорайоне «Масловка» в двух километрах от совхоза. Добираться до него пешком не только тяжело, но и опасно. Сначала нужно идти через лес, потом – переходить мост через реку Тавровка и дальше двигаться по обочине оживленной дороги.

- Примерно три года назад комиссия, которая обследовала маршрут школьного автобуса, решила, что поход через лес - это мелочи. Куда важнее для нее оказалось отсутствие пешеходного перехода и павильона на остановке «Совхоз Зареченский». Вместо того, чтобы оперативно их оборудовать, власти просто отменили автобус, - возмущается жительница микрорайона Ольга Лавлинская.

Надеяться на общественный транспорт не приходится. До поворота на «Совхоз Зареченский» можно доехать на автобусах № 59АС и № 48. Первый ходит с интервалом движения в один час, второй должен забирать пассажиров каждые 25-30 минут. Но местные жители уверяют, что маршрутки иногда не приходят в положенное время, а часть рейсов и вовсе отменяют. Если личного транспорта нет, остается только идти пешком.

- В микрорайоне двенадцать детей школьного возраста. В основном это ученики младших классов. Они проявляют настоящие чудеса храбрости и выносливости. Не каждый взрослый решится пройти через густой сосновый лес даже при свете дня. А мальчишкам и девчонками, чтобы успеть к первому уроку, приходится двигаться по народным тропам в темноте и по колено в снегу, отбиваясь от диких лис и бродячих собак, - передает жалобы жителей совхоза член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

Дальше нужно проходить мост через реку Тавровку. На нем пешеходам отведена узкая полоска между отбойником и ограждением. Почти сразу после моста начинается 500-метровый участок улицы Лызлова, где до перекрестка с улицей 206 Стрелковой дивизии вообще нет тротуаров. Дети вынуждены идти по грязной обочине дороги.

Потом нужно преодолеть узкий проход по мосту через реку Тавровка. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Финальная часть похода в шкодлу - дорога без тротуара. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Что касается проблем, зафиксированных три года назад в ходе обследования маршрута школьного автобуса, мы убедились, что они решены, добавил Александр Гончаров. - Остановочный пункт на повороте в микрорайон «Совхоз Зареченский» оборудовали крытым павильоном. Рядом с ним появился пешеходный переход с «зеброй» и знаками. На дороге от «Масловки» до «Совхоза Зареченского» теперь работает освещение. Кроме того, на въезде в микрорайон есть место, где можно оборудовать разворотную площадку и дополнительную остановку для школьного автобуса. Почему его движение до сих пор не возобновили непонятно.

Остановку уже оборудовали, непонятно, почему до сих пор не вернули школьный автобус. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Общественники направили обращение в региональный департамент образования, науки и молодежной политики с просьбой вернуть школьный автобус в совхоз «Зареченский». Правда, адресат вызывает вопросы. По идее, этим заниматься должны в городском управлении транспорта. Мы запросили комментарий в мэрии. Вот что нам сообщили по поводу этой ситуации:

- В настоящее время часть маршрута, предложенного для запуска школьного автобуса в микрорайон Масловка, в том числе и из микрорайона Зареченский, не соответствует требованиям действующих стандартов. Однако профильными подразделениями администрации совместно с родителями учеников рассматриваются альтернативные варианты организации подвоза школьников к месту учебы. Сегодня этот вопрос находится на стадии проработки и остается на особом контроле.