В Воронеже на карантин по ОРВИ и ковиду закрыты 586 классов в 93 школах

Основаная часть воронежских школьников продолжает учиться очно Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди школьников. На еженедельном совещании в мэрии руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова рассказала, что на конец рабочей приостановлена учебная деятельность 468 классов в 85 общеобразовательных учреждениях. А к утру 31 января в Воронеже различного рода ограничения коснулись уже 586 классов в 93 учебных заведениях. Кроме того закрыты две группы в детсадах.

В связи с выявленным в коллективе коронавирусом на дистанционное обучение перевели 174 класса в 54 школах Воронежа.

В мэрии отметили, что продолжают ежедневно отслеживать ситуацию, собирают информацию от директоров школ, но пока решение о переводе всего городского образования на дистант не приняли.