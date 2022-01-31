Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 10:45

В Воронеже на карантин по ОРВИ и ковиду закрыты 586 классов в 93 школах

Но переводить на дистант весь город чиновники не спешат
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Основаная часть воронежских школьников продолжает учиться очно

Основаная часть воронежских школьников продолжает учиться очно

Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди школьников. На еженедельном совещании в мэрии руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова рассказала, что на конец рабочей приостановлена учебная деятельность 468 классов в 85 общеобразовательных учреждениях. А к утру 31 января в Воронеже различного рода ограничения коснулись уже 586 классов в 93 учебных заведениях. Кроме того закрыты две группы в детсадах.

В связи с выявленным в коллективе коронавирусом на дистанционное обучение перевели 174 класса в 54 школах Воронежа.

В мэрии отметили, что продолжают ежедневно отслеживать ситуацию, собирают информацию от директоров школ, но пока решение о переводе всего городского образования на дистант не приняли.

0