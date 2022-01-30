В Воронеже из-за вспышки ковида на неделю закрыли театр оперы и балета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже с 1 февраля закроют театр оперы и балета. Причиной приостановления деятельности храма искусства стал взрывной рост заболевших коронавирусом (второй день подряд регистрируют более 2000 новых случаев).

- С учетом критического роста в регионе заболеваемости коронавирусом, руководство Воронежского театра оперы и балета приняло решение приостановить деятельность учреждения с 1 по 6 февраля 2022 года, - сообщили в администрации учреждения. - Театр не прекращает уделять особое внимание обеспечению условий безопасного пребывания в нем работников и зрителей. Поэтому основная часть штатных сотрудников до особого распоряжения временно переводится на удаленную работу и самоподготовку. Руководство театра приносит зрителям извинения за доставленные неудобства и надеется, что комплексные меры борьбы против распространения коронавируса позволят с 10 февраля возобновить показы спектаклей.

Репертуарные постановки, заявленные на период с 1 по 6 февраля, перенесут, информацию о новых датах их показов обещают опубликовать на официальном сайте театра в ближайшее время. Купленные билеты будут действительны на новые даты. Вернуть билеты можно по месту их приобретения.