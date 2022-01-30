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Происшествия30 января 2022 14:32

Жительница Воронежа прописала в своей однокомнатной квартире 12 мигрантов

Женщине грозит трех лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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Участковые поймали жительницу Воронежа на нарушении миграционного законодательства.

50-летняя женщина с апреля по декабрь 2021 года в своей однокомнатной квартире на улице 9 Января фиктивно прописала 12 иностранцев - то есть без предоставления помещения для проживания. Естественно, сделала это дама не бесплатно, а за денежное вознаграждение от мигрантов.

На женщину завели уголовное дело за фиктивную постановку на регистрационный учет по месту пребывания иностранных граждан. Нарушительнице грозит до трех лет лишения свободы.

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