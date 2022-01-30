У воронежца под угрозой биты отобрали полмиллиона рублей

В аэропорту при регистрации на рейс оперативники задержали разбойника, который отобрал у воронежца под угрозой насилия полмиллиона рублей. В полицию обратился 22-летний горожанин. Он арендовал у 25-летнего знакомого автомобиль.

В ноябре 2021 года в гараже в переулке Отличников владелец машины стал вымогать у него деньги - якобы задолженность за аренду транспортного средства. И словами не ограничился: избил воронежца, связал его скотчем и угрожая битой отобрал 450 тысяч рублей и выпытал пароль для входа в мобильный банк, после чего перевел с расчетного счета потерпевшего на свой банковский счет 50 тысяч рублей.

На задержанного гражданина сопредельного государства завели уголовные дела за вымогательство и разбой.