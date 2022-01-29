В Воронеже ищут пропавшего 45-летнего мужчину

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 45-летнего Виктора Павлова из Воронежа. Мужчина не выходит на связь с родными 23 января. Ранее он не пропадал.

Его приметы: рост 171 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, коричневую кофту, камуфляжные штаны, серые ботинки и темно-синюю кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией Викторе Павлове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).