Строительство приюта для бездомных животных в Воронеже оценили в 130 млн рублей

Власти Воронежа оценили стоимость строительства приюта для бездомных животных. На эти цели потребуется 130 млн рублей. Об этом сказала вице-мэр Людмила Бородина на конференции по проблемам бездомных животных в Москве. Ее заявление опубликовало 28 января в соцсетях управление экологии администрации Воронежа.

Ожидается, что новый приют будет рассчитан на 250 питомцев. Построить необходимую инфраструктуру планируют уже в 2022 году.

Для определения необходимых мощностей будущих приютов и более точного формирования бюджета на реализацию программы ОСВВ нужно вести учет всех безнадзорных животных в городе, считает Людмила Бородина.

Также, по ее мнению, в решении проблем может помочь поддержка льготной стерилизации.

– Это достаточно существенная проблема. Многие люди очень любят животных. Иногда они разводят большое количество собак и кошек, но не имеют финансовой возможности их простерилизовать. Животные, в том числе домашние, плодятся. Хозяева не могут себе позволить их содержание. Так или иначе, животные оказываются на улице, и это обостряет проблему, – рассказала Людмила Бородина.

Сейчас, по словам вице-мэра, всех отловленных собак в Воронеже стерилизуют, около 10% удается пристроить новым хозяевам.