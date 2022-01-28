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Общество28 января 2022 15:00

В Воронежской области женщине, родившей третьего ребенка, не собирались выплачивать материнский капитал

Устранить это безобразие потребовали сотрудники прокуратуры
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина вновь получила право на выплату маткапитала только после вмешательства прокуратуры.

Женщина вновь получила право на выплату маткапитала только после вмешательства прокуратуры.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Многодетная мать пошла в Лискинскую межрайонную прокуратуру после того, как ей отказали в праве на получения материнского капитала. Женщина родила третьего ребенка. После этого радостного события в сентябре 2020 года она обратилась в управление социальной защиты населения по Лискинскому району с заявлением о выдаче сертификата на региональный материнский капитал. Однако она получила отказ. Чиновники мотивировали его тем, что многодетная мать якобы жила в Воронежской области менее одного года.

Однако в ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что на момент рождения третьего ребенка женщина уж точно один год прожила в нашем регионе. После этого работники надзорного ведомства направили иск о признании ее права на получение регионального материнского капитала. В суде с позицией прокуратуры согласились. Теперь женщина вновь получила право на выплату положенных ей денег.

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