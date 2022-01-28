Житель Воронежской области пробил голову молотком гостю из Волгограда, когда тот спал

В больницу Борисоглебска Воронежской области попал 39-летний мужчина с пробитой головой. Врачи сразу определили, что травма носит криминальный характер, и вызвали полицейских.

Прибывшие оперативники отправились по адресу, откуда доставили пострадавшего, и задержали по подозрению 62-летнего сожителя хозяйки квартиры.

- Женщина пояснила, что к ней в гости из Волгограда приехал родственник, который распивал спиртные напитки вместе с ее сожителем, а затем 39-летний мужчина лег спать, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В этот момент сожитель начал обвинять гостя в краже паспорта, в котором якобы находились деньги. Молодой человек обвинения отверг и продолжил спать. Но обвинитель на этом не успокоился: он взял молоток и несколько раз ударил им спящего гостя по голове. После этого оружие вымыл и спрятал. А прибывших на вызов медиков пытался убедить в том, что мужчина ударился головой сам.

Оперативники нашли и изъяли орудие нападения. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.