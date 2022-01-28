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Общество28 января 2022 10:17

Между Воронежем и Курском будет ездить новый поезд

Путь на нем займет три часа
Олег КУЗНЕЦОВ
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Новый поезд начнет ездить в марте 2022 года.

Новый поезд начнет ездить в марте 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте 2022 года начнет ездить между Курском и Воронежем новый пригородный поезд. Об этом сообщили в администрации Курской области. Время в пути на нем будет составлять три часа. Это гораздо быстрее и комфортнее, чем на автобусе, путь на котором занимает четыре часа.

Власти в перспективе намерены соединить общей сетью пригородных маршрутов Курскую, Белгородскую и Воронежскую область. Кроме того, в рамках их организации собираются обновить вагоны поездов и провести ремонтные работы на железнодорожных путях.

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