В Воронежской области из-за резкого торможения иномарку вынесло под колеса КамАЗа

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Пренебрежение правилами дорожного движения в сложных погодных условиях привело к аварии на трассе в Павловском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 27 января около 15 часов на 661 км автодороги М-4 «Дон» 68-летний водитель автомобиля «Рено Логан» на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил движущийся по главной дороге «Дэу Нексия» под управлением 44-летнего мужчины. Пытаясь предотвратить столкновение, водитель резко затормозил и потерял управление на скользкой дороге. «Дэу» занесло на полосу встречного движения прямо под колеса КамАЗа-5490 с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» получил телесные повреждения различной степени тяжести и попал в больницу. Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.