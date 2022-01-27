В воронежских школах из-за ковида и ОРВИ закрыты 333 класса

Из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 133 класса в 48-ми школах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Воронежа, по состоянию на 27 января из-за ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 200-х классах 60-ти школ.

Из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 133 класса в 48-ми школах.

Полностью закрытых учреждений нет. Отметим, что в 120 школах города учится около 116 тысяч детей, а это 4045 классов.

Напомним, что днем ранее из-за ковида на дистант отправились 100 классов в 41-й школе. А из-за ОРВИ учебный процесс был остановлен в 117-ти классах в 45-ти школах.