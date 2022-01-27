Воронежский следком организовал проверку по факту нападения собак на женщину

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области организовали проверку по сообщению в СМИ о том, что 26 января этого года в поселке Придонской бродячие собаки укусили местную жительницу за ногу.

Следователи дадут объективную правовую оценку ситуации, опросят пострадавшую, местных жителей, сотрудников организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, и при необходимости проведут экспертные исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.