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Общество27 января 2022 14:41

Воронежский следком организовал проверку по факту нападения собак на женщину

Инцидент произошел накануне, 26 января, в Придонском
Алексей СЕРГУНИН
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области организовали проверку по сообщению в СМИ о том, что 26 января этого года в поселке Придонской бродячие собаки укусили местную жительницу за ногу.

Следователи дадут объективную правовую оценку ситуации, опросят пострадавшую, местных жителей, сотрудников организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, и при необходимости проведут экспертные исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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