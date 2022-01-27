За взятку воронежскому полицейскому иностранцу грозит до восьми лет лишения свободы

Подозреваемый был задержан на месте происшествия и во всем сознался. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

29-летний иностранец 3 января этого года покинул место ДТП на площади Заставы в Воронеже, но сотрудники ДПС оперативно разыскали его и составили протокол об административном правонарушении.

Позже в текущем месяце мужчина попытался уйти от наказания, и предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 12 тысяч рублей, чтобы тот не отправлял материалы дела в суд.

Страж порядка сообщил, что подобные действия караются УК РФ, но злоумышленник своих намерений не изменил и попытался откупиться. От взятки полицейский отказался, сообщив о предложении руководству. Подозреваемый был задержан на месте происшествия и во всем сознался.

Теперь в соответствии с частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщают региональные пресс-службы ГУ МВД и СУ СК РФ.