Воронежские охотники просят разрешить до конца года охоту на ворону, грача и собаку

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Представители воронежского охотсообщества давно ратуют за разрешение отстрела с целью регулирования численности таких животных как ворона, грач и собака. 27 января Воронежский стрелковый клуб направил губернатору области Александру Гусеву обращение с просьбой рассмотреть возможность внести эти виды животных в перечень охотничьих ресурсов и разрешить на них охоту до конца 2022 года.

- В течение почти 100 лет все правила охоты, которые издавались на территории нашего государства, содержали норму, которая обязывала охотника производить отстрел серой вороны и собак на территории охотничьих угодий при любом законном нахождении в угодьях. Эта мера являлась профилактикой бесконтрольного размножения животных и птиц, для которых естественный животный мир является кормовой базой. Не нужно пытаться спекулировать пространными формулировками «Природа все отрегулирует», это не так. Природой не предусмотрен к примеру городской полигон ТБО, на котором проживают десятки тысяч всеядных птиц, которые просто истребляют остальных животных на десятки километров вокруг, - прокомментировал председатель клуба Альберт Горбачев. - Что же касается стай собак в угодьях, то они уничтожают все, что живет в траве. Это и молодые зайцы, и мелкие птицы – перепела и куропатки. Собаки выполняют сходные с лисой и волком функции, и в ряде случаев вполне способны загнать и уничтожить тех же косуль – видео подобных случаев вы с легкостью найдете в сети интернет. В нашем регионе данная проблема никак не отрегулирована, и, полагаю, настало время пристально обратить на нее внимание.

С текстом обращения можно познакомиться здесь.