Элеватор под Воронежем оштрафовали за непривитых работников

Лискинский райсуд оштрафовал Хлебную базу №8 за несоблюдение требований по вакцинации. Иск подал Роспотребнадзор: при проверке элеватора санитарные врачи установили, что только 67 сотрудников из 123 привиты от ковида. Это составляет 54%, в то время, как согласно постановлению главного санитарного врача региона, в условиях пандемии на предприятиях в сферах образования, транспорта, торговли, общепита должно быть вакцинировано 80% работников. Кроме того, для дезинфекции рук сотрудникам элеватора выдавали дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Главного инженера, который на предприятии отвечает за выполнение противоэпидемических мер, оштрафовали на 25 тысяч рублей на нарушение антиковидных предписаний.